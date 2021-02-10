حمدان بن راشد: رسالة أمل إماراتية

أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إنه بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وطموح أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، نحقق اليوم حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى المريخ، ونثبت للعالم أجمع أن لا شيء مستحيلاً في قاموس الدولة وشعبها.

وأضاف سموه أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ يؤكد أن رهان القيادة الرشيدة على الاستثمار بالإنسان كان ناجحاً، حيث منحتهم أولوية واهتماماً كبيرين انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقدراتهم وإمكاناتهم لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا وبناء مستقبل مشرق ومزدهر لأبناء الإمارات والأمة العربية والإسلامية بأسرها أساسه العلم والابتكار والإبداع.

وأكد أن الوصول للمريخ هو فرصة جديدة للعرب والمسلمين لاستعادة الحضور العالمي، ورسالة أمل إماراتية للجيل الجديد في عالمنا العربي لتعزيز ثقتهم بنفسهم، والانطلاق نحو غد أفضل لا يعرف المستحيل.