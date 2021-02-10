عمار النعيمي: رؤية عميقة للقيادة

عجمان (وام)

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان «إننا نحمد الله أن حقق لنا هذا الإنجاز الذي نفخر ونفاخر به ألا وهو وصول مسبار الأمل إلى المريخ.. ونحمد الله الذي هيأ لنا قيادة رشيدة وشباباً إماراتيين أصروا على قبول التحدي وصنع هذا الإنجاز وذلك بثبات في النهج ووضوح في الرؤية وفي مفهوم القيادة وتبعاتها لبناء الدولة الحديثة وإرساء قواعدها المتينة والسير بها نحو أرقى مراتب التقدم والازدهار».

وأضاف سموه، بمناسبة وصول مسبار الأمل للمريخ: «اليوم التاسع من فبراير2021 يشهد كوكب الأرض مفارقة تاريخية على مر الأزمنة وإنجازاتها وهو وصول مسبار الأمل إلى المريخ، ويملأنا الفخر والاعتزاز بتحقيق واحدة من أهم الأحلام التي راودت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وطيب ثراه، وهو الإنجاز الاستثنائي الذي انتظرته دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً».

وتابع سموه: إن وصول مسبار الأمل إلى المريخ ابتداءً من الحلم إلى الواقع، يؤكد عمق رؤية القيادة الحكيمة ومنظورها المستقبلي، ويؤكد على مفهوم دولتنا أن كل شيء أصبح ممكناً، وأنها لا تعرف المستحيل.