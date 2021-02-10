محمد الشرقي: قادرون على تحقيق المستحيل

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن نجاح مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» هو تأكيد للعالم أجمع بأن دولة الإمارات قادرة على تحقيق المستحيل والإنجازات العلمية الكبيرة، حيث دخلت السباق العالمي لاستكشاف المريخ بسواعد أبناء الوطن الذين صمموا وثابروا واجتهدوا على تحقيق رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالوصول إلى الفضاء.

وقال سموه: «مهمة مسبار الأمل إنجاز جديد ومشرف يتوج خمسين عاماً ماضية من مسيرة الإمارات المتوجة بالعمل والمثابرة، ويرسم خريطة طريق جديدة، تحدد خطواتنا القادمة للخمسين المقبلة وتعزز من مكانة الدولة كعضو رئيسي في نادي الفضاء الدولي».

وأشاد سموه بالدعم والرعاية التي توليها الدولة بفضل رؤية القيادة الرشيدة، للشباب الإماراتي أصحاب الكفاءات العالية في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم وتشجيعهم على الابتكار والارتقاء بمكانة الإمارات في سباق الفضاء، مما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.