عبد الله بن سالم: لحظة عظيمة من تاريخنا

الشارقة (الاتحاد)

رفع سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول لمداره المحدد حول كوكب المريخ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، وإلى الإنسانية جمعاء، بمناسبة نجاح دخول مسبار الأمل لمساره المحدد حول كوكب المريخ.

وقال سموه: هذه اللحظة العظيمة من تاريخ دولتنا وتاريخ العالمين العربي والإسلامي قد تابعنا أدق تفاصيلها، وكان توكلنا على الله تعالى في نجاحها كبيراً وثقتنا بجهود أبنائنا وتحقيقهم للمأمول منهم بلا حدود، وها هم يسطرون بسواعدهم إنجازاً علمياً متفرداً، هدفه الإنسان والارتقاء بعلومه ومعرفته في مجالات الفضاء.

واختتم كلمته قائلاً «مسبار الأمل هو أملنا، وأمل الأجيال القادمة من بعدنا لمواصلة البناء والعطاء ولخدمة هذه الأرض الطيبة على نهج وخطى مؤسسي اتحادها، وباني نهضتها الأولى».