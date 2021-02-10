أحمد بن محمد: يحمل آمال ملايين العرب

دبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام عن خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة مع نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، مدشناً مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات والمنطقة عنوانها استكشاف الفضاء والريادة في مجال التكنولوجيا المتطورة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

كما وجه سموه التهنئة إلى عموم شعب الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، مؤكداً أن وصول «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ إنجاز تعجز الكلمات عن وصف أهميته مع تحققه.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد اعتزازه الشخصي بهذا النجاح الكبير، وهذه الخطوة المهمة التي تقطعها دولة الإمارات في مسيرتها في بناء رصيد زاخر من الخبرات المتميزة في مجال تكنولوجيا المستقبل، وبما يفتح أمامها المزيد من الفرص الواعدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن قيمة هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى العالمين العربي والإسلامي، لا تنحصر نتائجه الإيجابية في سياقه الإماراتي ولكنها تنسحب كذلك إلى عمقها العربي ونطاقها الإسلامي الأوسع.

وقال سموه: «مسبار الأمل عندما انطلق إلى الفضاء في يوليو الماضي لم يحمل فقط آمال الإماراتيين في الوصول إلى كوكب المريخ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مشروعهم الفضائي الطموح، ولكنه حمل أيضاً طموحات وآمال ملايين العرب والمسلمين في مستقبل يشاركون في تشكيل ركائزه.. المسبار يدشن لمرحلة غير مسبوقة من العمل الإماراتي الطموح للخمسين عاماً المقبلة لنحقق فيها رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها للأجيال القادمة».

وأشاد سموه بدور الإعلام الوطني الذي ساند هذه المهمة التاريخية منذ انطلاقها في بدايتها الأولى منذ نحو ست سنوات، وواكب تطورات العمل فيها.