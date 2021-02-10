ولي عهد رأس الخيمة: نرفع هاماتنا إلى السماء

رأس الخيمة (وام)

هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بتحقيق الحلم والإنجاز العلمي بوصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدارة في المريخ. وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة بهذه المناسبة التاريخية، نرفع هاماتنا إلى السماء بإنجازات عيال زايد الذين حملوا لواء الفخر والعزة إلى الفضاء، وكانوا على قدر المسؤولية وثقة القيادة وشعب الإمارات. وأشار سموه إلى أن إنجازات وطموحات دولتنا ما لها حدود فهي التي تحفز في أبنائها ثقافة اللامستحيل للتطوير والابتكار، القادم أفضل يا إمارات.