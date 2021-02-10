حمدان بن زايد: لحظة تاريخية وإنجاز استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات، وأولياء العهود، وشعب الإمارات، والعرب جميعاً على النجاح الذي تحقق.. كما نهنئ فريق مشروع مسبار الأمل الذي واصل الليل بالنهار للوصول إلى هذا الإنجاز الكبير».

وتابع سموه: «نجاح مسبار الأمل في الوصول لمدار كوكب المريخ.. لحظة تاريخية وإنجاز استثنائي كبير لقطاع الفضاء الإماراتي والعربي، هي فرحة وطن وطموح قيادة لا تعرف المستحيل، ومع الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد حلمنا تحول إلى حقيقة برؤية الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وعزيمة أبنائنا المخلصين».