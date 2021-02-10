طحنون بن محمد: تجسيد قوة الإمارات

العين (الاتحاد)

قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين: «إن الأمل كلمةُ السر في مسبار الأمل، جمعت بسحرها أكثرَ من مائتي مهندسة ومهندس من أبناء الإمارات في خمسة ملايين ساعة عمل لتحقيق حلم زايد الذي علمهم أن لا شيء مستحيل».

وتابع سموه عبر «تويتر»: «نِصفُ البعثات إلى المريخ لم تحقق هدفها، لكن مسبار الأمل جسّد قوة الإمارات وافتتحَ خمسينية جديدة من الإنجاز والريادة».

وأضاف سموه: «نرفع أسمى التبريكات لقيادة وشعب الإمارات بنجاح مسبار الأمل. واثقين أن تجربتنا الملهمة سوف تعود بالخير علينا وعلى العالم.. ونستلهم مقولة القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: (مبروكين، على المريخ والتاريخ)».