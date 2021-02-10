هزاع بن زايد: طموح زايد بأجيال إماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

وصف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر، بأنه يوم تاريخي ولحظة لا تنسى، مؤكداً سموه أنه إنجاز يجسد طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبارك سموه الإنجاز لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وأهل الإمارات والعرب جميعاً.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «يوم تاريخي ولحظة لا تنسى وإنجاز يجسد طموح زايد بأجيال إماراتية لا تعرف المستحيل.. مبارك لرئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات وأولياء العهود، ولأهل الإمارات وللعرب جميعاً، نجاح #مسبار_الأمل في الوصول إلى الكوكب الأحمر».