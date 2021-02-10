محمد بن خليفة: تطوير المعارف والخبرات

أبوظبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات الأصيل، بمناسبة وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، محققاً بذلك إنجازاً عالمياً يسجل دخول دولة الإمارات نادي الفضاء العالمي، وتقديم أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي الذي حمل معه آمال وطموحات ملايين العرب في الوصول لأول مرة إلى مدار كوكب المريخ، وأن هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق قد تحقق بفضل رعاية ومتابعة القيادة الرشيدة لتحقيق الحلم القديم الذي راود مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، وما يضاعف فخرنا بهذا الإنجاز هو صناعة مسبار الأمل على أيدي كوادر وطنية إماراتية متسلحة بالعلم والمعرفة، يعكس الطموح وروح التحدي والقدرة على الإنجاز لدى الدولة لاستكشاف آفاق جديدة في الفضاء، واكتساب رؤى ومعارف علمية عميقة يمكن أن تؤثر على البشرية، وتغير مسار التاريخ.

وختم سموه بأن ما سيلي مسبار الأمل هو مسيرة مستمرة مستدامة لتطوير المعارف والخبرات والبرامج والكوادر، ونقل المعرفة من أجل دولة الإمارات والعالم العربي والمجتمع العالمي والإنسانية جمعاء.