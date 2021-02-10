أحمد بن صقر القاسمي: فخورون بتحقيق الحلم

رأس الخيمة (وام)

رفع الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة نجاح مهمة إطلاق مسبار الأمل الإماراتي، ودخوله في مداره الصحيح.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي: «ها هو مسبار الأمل يصل إلى مدار كوكب المريخ، مسجلاً أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر، ومحققين بهذا الإنجاز العظيم نقلة استثنائية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العلوم الفضائية».

وأضاف: «نحن فخورون بنجاحنا في تحويل المستحيل إلى الواقع، وتحقيق ما كان حلماً، بفضل الله، ومن ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، ونعتز بجهود كوادرنا الوطنية التي كللت بالنجاح في مجال الابتكار وتكنولوجيا الفضاء والاستكشافات العلمية».