النائب العام للدولة: سطر جديد في كتاب المجد

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن دولة الإمارات خطت سطراً جديداً في كتاب مجدها مع نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، لتواصل مسيرتها الشامخة على دروب التميز بدعم قيادتها الرشيدة وبسواعد أبنائها المخلصين، الذين أثبتوا مجدّداً أنّهم على قدر المسؤولية وعلى أتم الاستعداد لتحدي المستحيل مسلّحين بالعزيمة والإرادة والإصرار على تحقيق الإنجازات في مجال الفضاء والتكنولوجيا وعلوم المستقبل، مشيراً إلى أن نجاح هذه المهمة يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير حياة أفضل للإنسان، ويؤكد سعيها المستمر لإعلاء اسم ومكانة الدولة في المحافل الدولية، ويشكل إضافة مهمة لإثراء جهود البشرية في الاستفادة من الأبحاث العلمية وتطبيقاتها في خدمة التنمية المستدامة. وقال: «يحق لكل إماراتي وعربي أن يفتخر بهذا الإنجاز العالمي، كونه يحمل رسالة أمل إلى العالم أجمع، وإضافة علمية مهمة في مسيرة البشرية»، مشيراً إلى أن الحضارة العربية ستكون على موعد جديد لاستئناف رسالتها ودورها في خدمة البشرية، وهذا ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة التي جعلت من هذا المشروع جسراً للحضارة العربية وعلومها إلى مختلف أرجاء العالم.