علي الشامسي: عزم وإرادة

أبوظبي (وام)

أعرب معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن فخره واعتزازه بنجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عبر «مسبار الأمل»، الأول من نوعه عربياً وإسلامياً، والذي عانق سماء المريخ مساء أمس.

وهنأ الشامسي القيادة الرشيدة والقائمين على المشروع من أبناء وبنات الإمارات على تحقيق هذا الإنجاز الوطني، مستلهماً معاني العزم والإرادة من مؤسس الدولة والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تجاوز التحديات وقهر المستحيل، وتقديم المنجزات على أسس الريادة والنوعية، بسواعد وكفاءات وطنية، تؤكد حضورها في شتى المجالات والعلوم.