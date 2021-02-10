عبدالحميد الأحمدي: تحويل المستحيل إلى ممكن

أبوظبي (وام)

قال معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ بنجاح، يمثل يوماً تاريخياً ملؤه الفخر.

وأضاف معاليه: «إنّه إنجاز مشهود يحقق حلم الآباء المؤسسين ورؤية قيادتنا الرشيدة، ويعزّز مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الدولة الرائدة عربياً وعالمياً، ويجسّد طموح شباب الإمارات ونظرتهم إلى المستقبل الزاهر.

وقال معاليه: «إن هذه الرحلة الرائدة لمسبار الأمل تؤكد أنّ ثقة القيادة بالكفاءات الإماراتية في محلها، إذ تبوّأت دولة الإمارات، خلال مسيرة لم تتجاوز نصف قرن، مركزاً طليعياً بين الأمم، وهي لن تألو جهداً في سبيل تحويل المستحيل إلى ممكن. والإنجاز الذي نحتفل بتحقيقه اليوم ليس لمواطني الإمارات وحسب، بل للعرب جميعاً».