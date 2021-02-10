محمد السويدي: دعم أجيال المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ.

وقال: إن هذا الإنجاز العالمي يُسطر لمرحلة جديدة في تاريخ دولة الإمارات في مجال صناعة استكشاف الفضاء، ويدعم جهود الإمارات ورؤيتها في تطوير ميادين العلم والتكنولوجيا، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسة.

وأضاف: «نحن فخورون بهذا التفوق الذي صنعته الكوادر الوطنية الإماراتية المؤهلة من علماء ومهندسين في قطاع الفضاء، والذين وضعوا دولة الإمارات على خارطة الفضاء العالمي لتكون في مصاف الدول الكبرى المتقدمة في هذا مجال».

وأشار إلى أن هذه الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات تقف وراءَها قيادةٌ حكيمةٌ ذات رؤية استشرافية تدعم أجيال المستقبل، وتجعلهم في عطاء وتطور مستمر، وترفع من قدراتهم وجهودهم.

وختم بأن مسيرة مسبار الأمل رحلة مستمرة في مجال استكشاف الفضاء وتطوير العلوم ونقل المعرفة من أجل دولة الإمارات والمجتمع العالمي والإنساني ككل.