سعيد الطاير: توفير بيئة الإبداع

دبي (وام)

تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة على الإنجاز التاريخي، المتمثل في وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ.

وأكد أنه إنجاز مهم للعالم بأسره، حيث سيوفر أول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وسيساعد المجتمع العلمي العالمي في الحصول على معلومات مهمة حول الكوكب الأحمر. وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز المتفرد الذي حققه أبناء وبنات زايد أن كلمة المستحيل لا توجد في قاموس أبناء الإمارات، وأن قيادتنا الرشيدة حريصة على الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتوفر لهم البيئة المحفزة للإبداع.. ويأتي هذا الحدث التاريخي في العام الذي نحتفل خلاله باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ليتوج مسيرة بناء الإنسان الإماراتي على مدى خمسين عاماً».