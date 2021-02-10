محمد سيف الهاملي: بناء كوادر إماراتية

أبوظبي (وام)

قال محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن دولة الإمارات والعالم من حولها يتابع بشغف لحظة دخول مسبار «الأمل» بنجاح إلى مداره في كوكب المريخ.

وأضاف الهاملي: إن مرحلة طويلة من العمل الشاق بدأت منذ ست سنوات للتخطيط لبلوغ هذا الإنجاز الذي يحمل معه حلم الإمارات بأن تكون الدولة الخامسة في تاريخ البشرية التي تصل إلى الكوكب الأحمر، حيث فازت الإمارات في تحد جديد من أجل خدمة البشرية.

وأشار إلى أن جهود الكوادر الهندسية والبحثية والعلمية الوطنية، وحلم مئات الملايين في الدول العربية والإسلامية، و200 مليون دولار وضعت من أجل إتاحة المعلومات مجاناً عن كوكب المريخ في متناول 200 مؤسسات علمية ومراكز بحث حول العالم لتطوير مشاريع تخدم البشرية، وتحولات جذرية تنعكس على تطوير قدرات دولة الإمارات والعالم العربي في مجال صناعة البحث العلمي، وإسهام رفيع يتجلى في بناء كوادر إماراتية مؤهلة بكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء والابتكار العلمي.