سلطان النعيمي: مثابرة وعزيمة وإصرار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ يمثّل تتويجاً لجهود علمية وبحثية ولوجستية مضنية استمرت سبعة أعوام لإنجاز مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر، موضحاً أن المسبار بات بإمكانه الآن بدءُ مهمته العلمية المتعددة الأهداف.

وقال النعيمي إن هذا النجاح الكبير الذي ترقّبناه جميعًا بشغف شديد منذ لحظة إطلاق المسبار عند الساعة 01:58 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات في العشرين من يوليو الماضي، يعكس مدى كفاءة فريقنا الوطني القائم على هذا المشروع الرائد، الذي استطاع أن يصنع المسبار بأيادٍ إماراتية خالصة، ونجح بما يضمه من كفاءات متميزة في تذليل كل الصعوبات التي واجهت المسبار، ليبدأ تحقيق حلم كبير بدأت فكرته من طموح المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى معانقة الفضاء، وهو الحلم الذي بذلت قيادتنا الرشيدة جهوداً متواصلة منذ سنوات عدة في سبيل ترجمته على أرض الواقع.

وأوضح النعيمي أن نجاح المسبار في الوصول إلى مدار الالتقاط حول المريخ جاء بفضل المثابرة والعزيمة والإصرار، وهو ما استلهمناه من قيادتنا الرشيدة التي وفرت كل الدعم والتأييد لهذا المشروع الرائد الذي يعدّ أول مهمة عربية إلى الكوكب الأحمر، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه للعلوم والمعارف.