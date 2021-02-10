سلطان الجابر: إنجاز يؤسس لمرحلة جديدة

أبوظبي ( الاتحاد)

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن نجاح (مسبار الأمل) في الوصول إلى مداره المحدد حول المريخ، وبدء مهمته العلمية قد وضع دولة الإمارات ضمن نادي الدول الفضائية، وكذلك ضمن قائمة محدودة للدول التي تعمل على استكشاف الأسرار العلمية للكوكب الأحمر. ولا شك بأن هذه الخطوة تبرز مهارات وقدرات أبنائنا من العلماء والمهندسين الذين أشرفوا على بناء وتشغيل المسبار، وتظهر إمكاناتنا الوطنية في مجال البحث والتطوير، بما يشكل إنجازاً مهماً يعزز قدرات الصناعة الإماراتية والتكنولوجيا المتقدمة. يضاف إلى ذلك أن هذا النجاح الكبير يؤسس لمرحلة جديدة ترتقي بقدرات الإمارات علمياً وتقنياً وصناعياً، وتجعل منها مرشحاً متميزاً للمساهمة الفاعلة في مجال حيوي مبني على أحدث التقنيات المتقدمة والارتقاء بمنظومة التعاون الدولي، بما سينعكس على تطور المجالات الصناعية الوطنية كافة».

وأضاف معاليه: «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى حكومة وشعب الإمارات وعموم العرب بمناسبة هذا الإنجاز الحضاري والتاريخي الكبير».

وأكد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن هذا الإنجاز العظيم ينضم إلى قائمة طويلة من المنجزات الحضارية التي نجحت دولة الإمارات بتحقيقها خلال 50 عاماً، منوهاً بأن الوزارة تتطلع قدماً للبناء على هذا النجاح من خلال المساهمة الفاعلة في تمكين قطاع الصناعات الفضائية، وتعزيز منظومة البحث والتطوير الوطنية لتمكين القدرات الإماراتية الشابة، ورفع جاذبية الدولة لاستقطاب المزيد من العقول والاستثمارات بغية تنفيذ المزيد من المشاريع الفضائية، وتبني تطبيقاتها المتقدمة في المشهد الصناعي الوطني.