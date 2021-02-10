سلطان البادي: لحظة تاريخية في الإمارات والمنطقة العربية والعالم

أبوظبي (وام)

قدم معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل تهانيه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، على هذا الإنجاز التاريخي المتمثل في وصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ.

وأضاف: إن هذه اللحظة التاريخية التي ترقبها العالم أجمع والتي تحقق فيها إنجاز تاريخي توجت به رحلة امتدت لـ50 عاماً من التأسيس والبناء والتمكين والإنجازات المتراكمة منذ إعلان قيام الاتحاد، مشروع طموح تحول إلى واقع ملموس جسد حلم الدولة وسعي قيادتها الرشيدة المستمر إلى تخطي الصعاب وتحقيق الأفضل، وقدمت من خلالها الإمارات رسالة إلى أجيال المستقبل في كل العالم مفادها أن لا شيء مستحيل، وأنه بالعزيمة والإصرار يمكن تخطي العواقب والتحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف معالي وزير العدل: اليوم نعيش لحظة تاريخية، ليس في دولة الإمارات فقط، وإنما في المنطقة العربية بأسرها وفي العالم أجمع، بإرسال أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ يعيد العرب إلى أمجادهم القديمة في علوم الفلك والفضاء ويجسد قيمة راسخة في هوية الدولة وثقافة أبنائها ستظل محفورة بذاكرة الأجيال ويسجلها التاريخ بحروف من نور، وتحدث نقلة نوعية في الدولة في مجالات الهندسة والبحث العلمي والابتكار، وتعد مساهمة إماراتية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية.