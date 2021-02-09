عبيد الطاير: نقلة حضارية

أبوظبي (وام)

قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ يمثل نقلة تاريخية، وإنجازاً حضارياً جديداً يضاف إلى مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة التي جعلت من اللامستحيل سقفاً لها في مختلف المجالات الحياتية، وخاصة في مجال الاستكشافات العلمية الذي يعود بالنفع الكبير على البشرية، ويدعم عملية التحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار. وأضاف معاليه: «بهذه المناسبة التاريخية المباركة لوصول مسبار الأمل إلى المريخ، نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ونعاهدها دائماً بأن نبذل كل جهودنا وتسخير كافة إمكانياتنا لخوض غمار المنافسة، والارتقاء بمكانة وريادة دولة الإمارات العالمية».