سهيل المزروعي: صناعة الحضارة ومستقبل الإنسان

دبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ يعد إنجازاً جديداً ومشرفاً يتوج خمسين عاماً ماضية من مسيرة دولة الإمارات المتوجة بالجهد والعمل الدؤوب ومحطة تاريخية جديدة سيبنى عليها الكثير من الطموحات للخمسين عاماً المقبلة، وترسيخ مكانة الدولة مساهماً فعّالاً في الحضارة ومستقبل الإنسان.

ولفت معاليه - في تصريح بمناسبة وصول «مسبار الأمل» لمدار كوكب المريخ - إلى أن «مسبار الأمل» يعد لحظة تاريخية يفخر به كل إماراتي وعربي فهو يعيد للأذهان حقبة تميز العرب ويستعيد أمجادهم بدخول المسبار مدار المريخ تكون دولة الإمارات خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى الكوكب الأحمر لتثبت بذلك للعالم كله أن العرب قادرون على صناعة مستقبل مزدهر للإنسانية.

وقال معاليه، إن تصميم الإمارات على إطلاق «مسبار الأمل» بالاعتماد على جهود الكوادر الوطنية الشابة لم توقفه التحديات والصعاب، حيث لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس الإمارات التي لا تسمح يوماً لهذه الكلمة أن تفرض نفسها على طموحاتها نحو تحقيق الإنجازات النوعية التي تخدم البشرية، وأن الدولة ماضية نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والرائدة بكل عزيمة وقوة.

وأضاف معاليه، أن «مسبار الأمل» يسهم في تعزيز القدرات التنافسية لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات الابتكارات والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، كما يمثل خير إنجاز لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ونختتم من خلاله 50 عاماً مضت من عمر الدولة، وخير داعم لخطط الدولة لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات.