أحمد الصايغ: إنجاز يعزز تنافسية الإمارات

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ أثبت أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات، وها نحن اليوم نشهد على إنجاز جديد سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية للدولة في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا، ليضاف إلى تاريخ الإمارات، وليثبت كفاءة القدرات العلمية للدولة، ونرى حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتحقق بسواعد شبابنا الإماراتي.

وأضاف معاليه «أبارك لقيادتنا الرشيدة وفريق عمل المسبار ولأبناء الوطن كافة على هذا الإنجاز العظيم، حيث أصبح مسبار الأمل أول مسبار عربي وإسلامي يصل إلى الفضاء، ما جعل من دولة الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، ليعكس التزام دولتنا لإرساء أجندة وطنية لتطوير قطاع تكنولوجيا الفضاء باعتباره ركيزة مستقبلية لتنمية اقتصادنا الوطني».