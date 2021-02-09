خولة السويدي: إنجاز تاريخي لشعبنا

أبوظبي (وام)

هنأت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازها التاريخي بنجاح رحلة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ الذي انطلق في 19 يوليو سنة 2020 وفي الساعة التاسعة وثمان وخمسين دقيقة مستغرقًا سبع سنوات في التخطيط له والإعداد لهذه المهمة المتميزة والفريدة صاحبها جهد موصول وموثوق به في مركز محمد بن راشد للفضاء ليتواءم هذا الإنجاز العلمي مع مناسبة مرور خمسين سنة على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت سموها: إن هذا الإنجاز التاريخي التقني المتطور استكمل على أيدٍ وكفاءات وطنية ذات مستوى عالٍ من العلم والتدريب، وكأن ما أنجز الآن كان استجابة لفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وجاء هذا العمل الجسور من باب البر والوفاء له ولأفكاره المستنيرة، فقد كانت أمانيه وخططه تسبق الزمان في بلوغ مراتب العلم والتقنيات التي توظف لسعادة شعبه والإنسانية جمعاء، ومن ملامح اهتمامه، رحمه الله، استضافة رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونج الذي يعد أول إنسان وطئت قدماه أرض القمر، وها هي نظرته وأمنيته تتحققان بأمانة على يد الأوفياء البارين به.

وأكدت سموها أن مسبار الأمل من الفعل سبر الشيء أي استخرج كنهه وعرف مكوناته والمسبار اسم آلة وما بين اسم الآلة والاسم المتفائل رغبة ملحة وهدف منشود ومرسوم لاستكشاف الفضاء وتوسيع نطاق البحث العلمي وتطوير آلياته واقتداح زند المواهب لدى الشباب للمزيد من الابتكارات والاستنتاجات التي تسهم في إتاحة الفرص لمواكبة الطفرة الهائلة والمتسارعة في الصناعات المتماهية مع هذه الاستكشافات.