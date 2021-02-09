ميثاء الشامسي: رؤية ثاقبة وطموح كبير

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة: «نبارك للقيادة الرشيدة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ، محققاً إنجازاً فضائياً عظيماً للإمارات والعرب».

وأضافت معاليها «عندما تكون الرؤية ثاقبة والطموح كبيراً والأمل متجدداً، فلن يكون هناك مستحيل لتحقيق الأهداف، إن قيادتنا الرشيدة تقود الإمارات اليوم بكل فخر إلى العالمية، معتمدة على كوادرها الوطنية، تضع مكانها في مقدمة الدول المتقدمة في مجال الفضاء.. وها هو مسبار الأمل يحقق الأمل ويتوج طموح القيادة الرشيدة لتحقيق وصول المسبار إلى كوكب المريخ».

وقالت معاليها «هذه دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه قيادتنا الرشيدة، عمل دائم وروح وثابة وجهد دؤوب، تضع أقدامها على سلم المجد، وتحقق للعالمين العربي والإسلامي، حلماً كان بعيد المنال، ولكن، بفضل الله، ثم بفضل رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإيمانه بقدرات أبناء الوطن، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تحقق المستحيل، وبات مسبار الأمل حقيقة شاخصة، وإنجازاً رائعاً في تاريخ الإمارات المضيء.. فهنيئاً لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العظيم والعالم العربي والإسلامي هذا الإنجاز الذي نفخر به جميعاً».