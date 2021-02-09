عويضة المرر: أمل للبشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن نجاح مسبار الأمل في مهمته ودخول مداره حول كوكب المريخ يسطر ملحمة إنجاز تاريخية وملهمة للأجيال القادمة، ويجسد الإرادة القوية للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات لبلوغ أعلى مراتب التقدم والازدهار ومشاركة العالم في جهود استكشاف فرص أفضل للبشرية في المستقبل.

وقال معاليه: «إن مسبار الأمل هو مهمة تحمل الأمل للبشرية، وبعد نجاح إطلاقه وبدء مرحلة تشغيله حول الكوكب الأحمر، تدخل دولة الإمارات مرحلة جديدة من التطور من خلال المساهمة في إيجاد حلول لتحديات استعمار الإنسان للمريخ بجانب مجموعة من الدول الرائدة في مجال أبحاث ومهمات الفضاء في العالم».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن كوادرنا البشرية المدربة قادرة على التحدي واستكمال مهمة مسبار الأمل وتحقيق المزيد من الإنجازات، نريد أن يكون إنجاز مسبار الأمل بداية مرحلة جديدة في مسيرتنا العلمية والحضارية والإنسانية، لنساهم في إثراء العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في كل المجالات من أجل خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وسائر البشرية».