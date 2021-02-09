نهلة القاسمي: قوة صاعدة

خلفان النقبي (أبوظبي)

قالت الدكتورة نهلة القاسمي، عضو مجلس أمناء جمعية المهندسين والمشرف العام على مجلس المهندسين الشباب: من خلال دوري كعضو مجلس إدارة في جمعية المهندسين ومشرف عام لمجلس شباب المهندسين، حقق مجلس شباب المهندسين تواصلاً وطيداً مع مجلس شباب مؤسسة الفضاء، وتم التخطيط لعدد من الفعاليات التي توطد سبل التعاون بين الجهتين وتعود بالفائدة على الطرفين، من خلال جذب مهندسي مؤسسة الفضاء ليكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في جمعية المهندسين، ولتعم الفائدة على الأعضاء من خلال البرامج والدورات المهنية العديدة التي تقدمها جمعية المهندسين لتطوير القطاع الهندسي بمختلف فئاته التخصصية، وخاصة أن مجلس الشباب الهندسي الذي هو مظلة جمعية المهندسين، يواكب جميع فروع العلوم المتقدمة والحديثة، ويترك بصمته الخاصة في التطوير المهني والشخصي للشباب في هذه القطاعات.

وأوضحت أن مسبار الأمل هو فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، وانطلاق مسبار الأمل يضع جهود مهندسينا الإماراتيين المبدعين طوال السنين السابقة على المحك، حيث إن هذا الحدث الأكبر والأهم عالمياً يضع الإمارات قوة صاعدة على المستوى العالمي، وفي مصاف القوى الفضائية الكبرى في العالم، بالإضافة إلى أن جمعية المهندسين الإماراتية لها جهود في التواصل والتعاون المستمر مع مهندسي وكالة الفضاء الإماراتية.