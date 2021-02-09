عبدالله المري: وطن لا يعرف المستحيل

دبي (الاتحاد)

هنأت القيادة العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وشعب الإمارات والمُقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، والعالم العربي على الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بنجاح التحام «مسبار الأمل» بمدار المريخ بعد تخطيه الفترة الحرجة ليسجل وصول أول مشروع عربي لأبعد نقطة في العالم.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ يعتبر إنجازاً تاريخياً إماراتياً وعربياً سيكتبه التاريخ بأحرف من ذهب بعد أن جاء نتيجة ملحمة وبطولة استثنائية قادت رؤيتها قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ونفذتها أيادي الوطن المعطاء من مهندسين وفنيين كانوا على قدر المسؤولية في إعلاء اسم الإمارات عالياً في وطن مُلهم لا يعرف معنى المستحيل.

وثمن معاليه جهود كافة العاملين في مركز محمد بن راشد للفضاء، على تنفيذ مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ المشروع الوطني الرائد في وقته المحدد الذي يأتي تزامناً مع قرب احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي، ويأتي أيضاً رغم ما يمر به العالم من جائحة كورونا والأزمات ويؤكد التزام الإمارات في تحقيق أهدافها.