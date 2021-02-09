ناصر بن حمد: نجاح مذهل لمشروع نبيل

المنامة (وام)

رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» ووصوله إلى وجهته وتحقيقه الأهداف التي وجد من أجلها، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام المزيد من الاستكشافات الفضائية المقبلة.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «نشعر بالفخر والاعتزاز بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول من يصل الكوكب الأحمر هذا العام، كما نفخر بالإنجاز العلمي الذي حققته الإمارات في نجاح مهمة مسبار الأمل الذي يمثل جانباً كبيراً من التطور الذي تعيشه دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما فيها الجوانب العملية والاستكشافية بفضل الرعاية الفائقة من قبل قيادة الإمارات التي فتحت المجال واسعاً من أجل وصول الإمارات إلى الفضاء واستكشاف كوكب المريخ وتحقيق نجاحات علمية واسعة».

وأضاف أن المراحل التي مر بها مسبار الأمل والقدرات الكبيرة التي منحت له من أجل تخطي كافة التحديات تؤكد تطور دولة الإمارات العربية المتحدة المذهل في رحلتها نحو غزو الفضاء بالإضافة إلى القدرات الكبيرة والإصرار العال والإرادة السياسية لإنجاح هذا المشروع الذي يحمل في طياته أهدافاً نبيلة».