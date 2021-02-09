علي الرميحي: رسالة أمل وطموح للملايين من ‏الشباب العربي

المنامة (وام)

هنأ علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بوصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، ‏باعتباره خطوة رائدة وغير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي، من شأنها توطيد الريادة ‏الإماراتية عربياً في ترسيخ المجتمع المعرفي والاستثمار في علوم الفضاء ‏والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية.‏

وأكد الرميحي اعتزاز مملكة البحرين ‏بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ‏وفخرها وجميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية بهذا الإنجاز العلمي النوعي، ووصول ‏مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» إلى مرحلة متقدمة تعكس حكمة ‏القيادة الإماراتية وثقتها في طموح أبنائها من الكوادر الشبابية المبدعة، وإمكاناتها ‏العلمية والمعرفية، ونجاحاتها في إدارة هذا «الحلم العربي» بكفاءة واقتدار بروح العمل ‏الجماعي بمتابعة من مركز محمد بن راشد للفضاء، وإشراف وكالة الإمارات للفضاء.‏

وقال إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في الذكرى الخمسين لانطلاقة مسيرتها ‏الاتحادية تستحق التقدير والثناء على إنجازاتها العلمية والتنموية والحضارية، ‏وإسهاماتها في ترسيخ السلام والأخوة الإنسانية، وما تقدمه من أنموذج للشراكة ‏الدولية في دعم الكفاءات البشرية والبنى التحتية والتنمية المستدامة القائمة على ‏المعرفة والابتكار والتقنيات الحديثة.‏

وأكد وزير الإعلام البحريني أن رحلة «مسبار الأمل» على مدى سبع ‏سنوات ووصوله إلى أبعد مدى في استكشاف الفضاء، يحمل رسالة أمل وطموح لملايين ‏الشباب العربي بالثقة في قدراتهم على قهر التحديات، وتنمية إمكاناتهم العلمية ‏والمعرفية، معرباً عن ثقته في أن يشكل هذا الإنجاز العلمي الإماراتي إضافة نوعية ‏لجهود الهيئة الوطنية البحرينية لعلوم الفضاء والمجموعة العربية للتعاون الفضائي ‏ووكالات الفضاء والمؤسسات التقنية والصناعية والبحثية العربية، نحو مستقبل مشرق ‏تستعيد فيه الأمة تعاونها ووحدتها وأمجادها في علوم الفلك وتطوير الحضارة الإنسانية.‏