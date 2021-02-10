اهتمام إعلامي ياباني بالإنجاز الإماراتي

طوكيو(وام)

حظي دخول مسبار الأمل الإماراتي بنجاح مدار المريخ أمس باهتمام العديد من وسائل الإعلام اليابانية التي نشرت فور إعلان الوصول تقارير مرفقة بصور لعملية الإطلاق التي تمت في 2 يوليو عام2020.

وفي مقال تحت عنوان «مركبة فضائية إماراتية في مدار كوكب المريخ، الأولى في الشرق الأوسط لجمع بيانات عن الغلاف الجوي»، ذكرت وكالة كيودو نيوز اليابانية أن مسبار الأمل الإماراتي الذي انطلق من اليابان في يوليو العام الماضي دخل مدار المريخ يوم الثلاثاء 9 فبراير.

وهذه هي أول رحلة من نوعها لمركبة فضائية في دول الشرق الأوسط. وجاء في مقال كيودو أن مهمة مسبار الأمل هي جمع بيانات عن الغلاف الجوي من ارتفاعات تتراوح من 22000 إلى 44000 كم للمساعدة في توضيح آلية فقدان الغلاف الجوي والمياه على المريخ تقريباً.

وأشارت كيودو أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تعمل على تسريع تطوير قطاع الفضاء كمشروع وطني.

وفي مقال بعنوان «مسبار الأمل الإماراتي، أول مسبار شرق أوسطي، يدخل مدار المريخ...انطلق من تانيغاشيما العام الماضي»، ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون واسعة الانتشار باللغة اليابانية أن«مسبار الأمل الإماراتي نجح في دخول مدار المريخ. وهو أول مركبة فضائية على المريخ من الشرق الأوسط». وأشارت اليوميوري أنه تم إطلاق مسبار الأمل في يوليو من العام الماضي من مركز تانيغاشيما للفضاء في محافظة كاغوشيما على متن الصاروخ الفضائي الياباني H2A رقم 42. وأضافت اليوميوري أن هذا الإنجاز العالمي يترافق أيضاً مع إطلاق الولايات المتحدة والصين مركبة فضائية في نفس الوقت، ومن المتوقع أن تصل مركبة تيانوين-1 الصينية إلى المريخ اليوم الأربعاء والمركبة الأمريكية بيرسفيرنس (المثابرة) في 18 من الشهر الجاري.