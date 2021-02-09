الحجرف: مصدر فخر واعتزاز لأبناء الخليج

الرياض (وام)

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومةً وشعباً، على وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.

وأعرب الدكتور الحجرف عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز العظيم، كما عبر عن اعتزازه كون المسبار صُنِعَ بجهود إماراتية، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك رسمياً خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هذا الإنجاز يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون، وهم يشهدون هذه الإنجازات التاريخية.