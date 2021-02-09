السفير الأردني: إنجاز تاريخي استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ جمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب الإمارات على نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مداره حول المريخ. وقال «بمشاعر الفخر والاعتزاز، نبارك لدولة الإمارات حكومة وشعباً هذا الإنجاز التاريخي الاستثنائي»، مؤكداً أن الإرادة والتصميم واستشراف المستقبل وطاقات الشباب وإبداع العقول، تحقق المعجزات وتصنع المستحيل.