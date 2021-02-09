نهيان بن مبارك: بداية جديدة لتاريخ جديد

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ هو بداية جديدة لتاريخ جديد تدون صفحاته قدرة الإمارات على الإسهام بدور كبير في رحلة العلم لاكتشاف أعماق الكون والاستفادة منه علمياً وتكنولوجياً واقتصادياً، مؤكداً أن هذه اللحظة تمثل تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة وكوادرنا الإماراتية العلمية التي مكنتنا من أن نكون أحد دول المقدمة في مجال الفضاء.

ورفع معاليه أسمى آيات التهنئة والتقدير إلى القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز التاريخي الكبير، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.