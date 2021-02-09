حصة بوحميد: العرب إلى المريخ

دبي (الاتحاد)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «العرب إلى المريخ» هو رسالة معبّرة في مرحلة استثنائية تخص بالنجاح والتفاؤل العالمين العربي والإسلامي، وتصل بقيمتها العلمية إلى العالم بأسره، مؤكدة معاليها أن قيادة دولة الإمارات أتاحت لأبناء الوطن أفقاً واسعاً من الطموح والإمكانيات بما يؤهلهم للتفكير خارج المألوف. مضيفة معاليها أن مهمة استكشاف المريخ هي جزء من رسالة استعادة الحضارة العربية التي خطّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي ثمرة الدعم والثقة المطلقة التي يبديها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأبناء الوطن وأجيال المستقبل.