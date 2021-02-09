أحمد بن حميد النعيمي: رسالة عالمية من الإمارات

عجمان (وام)

تقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم إمارة عجمان للشؤون المالية والإدارية، بأحر التهاني وأغلى التبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي وجميع شعوب الأمة العربية، بمناسبة نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مداره حول المريخ.

وقال سموه، في تصريح بمناسبة وصول «مسبار الأمل» للمريخ: «إن دولة الإمارات حققت نجاحاً عالمياً كبيراً ونتائج مثمرة على الرغم من الأزمة التي يمر بها العالم أجمع، أهمها هو بث رسالة عالمية تجدد فيها الأمل والتفاؤل للإنسانية».

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن الأهمية الاستراتيجية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الرحلة التاريخية، تبرهن حرصها على تعزيز قدرات وتنافسية الدولة في شتى المجالات.

وأكد سموه أن دولتنا دأبت منذ قيام الاتحاد على زرع بذور التميز والاستحقاق. ولقد رأينا هذا في قرارات المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته، وكذلك لدى القيادة الرشيدة، سدد الله خطاها ووفقها لما فيه خير وطننا.