علي سالم الكعبي: إنجاز مشرف لكل العرب

أبوظبي (وام)

قال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، إن وصول «مسبار الأمل» بعد رحلة استغرقت قرابة 7 أشهر إلى مداره على الكوكب الأحمر، إنجاز مشرف ليس لدولة الإمارات وحدها، وإنما للعرب وللحضارة العربية التي كانت منارة أضاءت ببريقها أرجاء المعمورة، والإمارات اليوم تواصل هذا المسار بكل قوة وتحد وإصرار، تستلهم في ذلك طموح والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ورفع صادق التهاني، وآيات التقدير والفخر والاعتزاز إلى القيادة الرشيدة بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي الذي تقف وراءه أيادٍ وخبرات وكفاءات إماراتية تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز لما قاموا به من عمل مشرف يحقق طموح القيادة، ويؤكد قدرة الإمارات على ارتياد الفضاء، وصناعة المستقبل الجديد للعرب، وخوض المهمات الصعبة، مؤكداً أن الإمارات وطن التحدي والنجاحات الكبرى.