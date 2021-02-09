طالب اليحيائي: مشروع استثنائي

الشارقة (الاتحاد)

قال طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: «إن وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ يُعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة طويلة من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لتضعها في مصاف الدول الكبرى في العالم».

وأكد اليحيائي: «إن هذا المشروع الاستثنائي يعني الكثير لقيادتنا الحكيمة، فهدفه أكبر بكثير من مجرد الوصول إلى الكوكب الأحمر، ولكنه يمثل إرادة حكومتنا في إحداث تحول كبير في عقلية شباب الإمارات نحو العلم والمعرفة والإنجاز المبني على التخطيط العلمي السليم، وصولاً لتحقيق الأهداف، وإنشاء قطاع علوم متقدم للتكنولوجيا وارتياد الفضاء في الدولة، وإن الهدف الحقيقي قد تحقق فعلاً، وهو بناء كوادر إماراتية شابة لا تعرف المستحيل».

وأكد اليحيائي، أن «دولة الإمارات بقيادتها الوثابة ترنو للمستقبل بعيون كلها أمل وثقة، والتي لا تعرف معنى كلمة المستحيل قد اجترحت المعجزات، فدولتنا هي خامس دولة في العالم تستكشف الكوكب الأحمر، الأمر الذي يملأ قلوب جميع أبناء الإمارات بالسعادة والسرور والفخر».