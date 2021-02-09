«شؤون المجلس الوطني»: رسالة إلهام لشعوب المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سامي محمد بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن دولة الإمارات ومن خلال نجاح المهمة التاريخية لمسبار الأمل بالوصول إلى المريخ ودخول مداره، تواصل إنجازاتها الملهمة للعالم، وسعيها للوصول للريادة عالمياً في جميع المجالات، وفي مقدمتها مجال الفضاء الذي سبقت فيه دولة الإمارات الكثير من دول العالم، ولتكون من الدول الأولى التي تضع خطة واضحة للاستفادة من هذا المجال وتسخيره لخدمة الإنسان والارتقاء في جميع القطاعات الحيوية، التي ترتبط بشكل وثيق بصناعة مستقبل أفضل على كوكب الأرض.

كما أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن نجاح مسبار الأمل في مهمته ودخول مدار المريخ، هو إنجاز جديد تقدمه دولة الإمارات للعالم، في ظل رؤية قيادة حكيمة بعيدة المدى تسابق الزمن للوصول للمستقبل ليس لخدمة شعب الإمارات فقط، بل لخدمة الإنسانية جمعاء.