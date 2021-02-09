مبارك الشامسي: نقلة نوعية كبرى

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن «مسبار الأمل» الذي صنعته الإمارات، انطلاقاً من «أرض زايد الخير» إلى المريخ، سيحدث نقلة نوعية كبرى في المسارات التعليمية المتخصصة في الدولة والعالم، حيث سيفتح المجال لتخصصات جديدة، بما يؤكد جدارة الإمارات لتكون النموذج العالمي في علوم المستقبل.

وأوضح أن المسبار ستصاحبه ثورة علمية كبرى في علم الفلك والتكنولوجيا المتقدمة والروبوتات والأجهزة التي تعمل ذاتياً، مؤكداً أن التاريخ سيكتب بحروف من نور، أن الإمارات قد نجحت في تحقيق حلم «زايد الخير» بالوصول إلى الفضاء.