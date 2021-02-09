حمد بوعميم: الاستثمار في القدرات الوطنية

دبي (الاتحاد)

قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: إن نجاح مسبار الأمل في مهمته ودخول مدار المريخ، يعتبر لحظة فخر للوطن، وإنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، وليرتفع معها اسم الإمارات عالياً ليعانق الفضاء، وليؤكد معها شباب الوطن قدرتهم وكفاءتهم في تحويل الأحلام إلى واقع، وليثبتوا أنهم أهل لثقة القيادة الرشيدة، وأنهم الطاقة والقوة التي تقود مسيرتنا لمواصلة صناعة التاريخ. وأضاف: «الإنجاز التاريخي اليوم هو ثمرة عقود طويلة من التخطيط الممنهج القائم على الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الأغلى، والركيزة الرئيسة في جميع خطط التنمية والتطوير، وفي صدارة أولويات قيادة دولة الإمارات التي تسير برؤيتها الاستشرافية بعيدة المدى على خطى الآباء المؤسسين، وليتحقق معها حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الوصول إلى الفضاء، ولتترك الإمارات بصماتها الخالدة في هذا القطاع المهم لخدمة الإنسانية».