سعيد الرقباني: رحلة امتدت لخمسين عاماً

الفجيرة (الاتحاد)

قال معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية: «ينظر أبناء الوطن جميعاً بكل اعتزاز إلى اللحظات التاريخية لوصول (مسبار الأمل) إلى الكوكب الأحمر، وهذا اليوم يوم تاريخي وطني بامتياز، يشعر فيه أبناء زايد بالاعتزاز في أن نكون أول دولة عربية وإسلامية تصل إلى الكوكب الأحمر، وأن نحقق حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك عبر تحقيق هذا الإنجاز الوطني المهم جداً». وأضاف: إننا نعتز ونفخر بجهود أبنائنا المهندسين والعاملين في «مسبار الأمل»، ونشد على أيادي شبابنا، ونفتخر بإنجازاتهم... في تحقيقات تطلعات قيادتنا الرشيدة، وإعلاء اسم الوطن الغالي الإمارات عالياً. وأكد الرقباني أن المسبار يأتي لتتويج رحلة امتدت لخمسين عاماً من التأسيس والبناء والتمكين، والإنجازات المتراكمة لدولة الإمارات، منذ إعلان الاتحاد عام 1971، وتُعد أيضاً بداية لخمسين عاماً أخرى من الإنجازات النوعية، القائمة على العلم والمعرفة والابتكار في مجالات جديدة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.