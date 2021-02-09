ماجد سيف الغرير: إنجاز لخدمة الإنسانية

دبي (الاتحاد)

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ هو أحد المحطات المضيئة منذ قيام الاتحاد، وإنجاز نوعي يعزز مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي تحرص على الاستثمار في العلم والتكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ هو إنجاز للإنسانية جمعاء، ورسالة مفادها أن لا وجود لكلمة «مستحيل» في قاموس دولة الإمارات، وأن الشباب الإماراتي قادر على صناعة المستقبل المشرق للدولة، بما يتماشى مع طموحات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، قائلاً: «تؤكد الإمارات اليوم حضورها كأول دولة عربية وإسلامية تحقق هذا الإنجاز، وتقود العرب في مسيرة واعدة نحو الفضاء». وقال «تمتزج مشاعر الفخر والاعتزاز في نفس كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الحبيبة في هذه اللحظات التي ترسم تاريخاً جديداً في اكتشاف الفضاء».