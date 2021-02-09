«حمدان بن محمد الذكية»: محطة مفصلية

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في تصريح بالمناسبة: «تغمرنا اليوم مشاعر العزة والفخار ونحن نشهد هذا الحدث التاريخي الذي تسطره دولة الإمارات بحروف من ذهب، لتكون الأولى والسبّاقة في العالمين العربي والإسلامي في استكشاف الفضاء بسواعد أبنائها الذين عاهدوا وصدقوا ووصلوا إلى أعلى مستويات التميز العلمي والمعرفي والبحثي والتكنولوجي، واضعين إمكاناتهم العالية في خدمة الإمارات والبشرية جمعاء. ويمثل هذا النجاح محطة مفصلية في تاريخ الإمارات التي تنضم اليوم إلى الدول الأربع التي نجحت في استكشاف الكوكب الأحمر، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، ما يعزز موقعها الرائد على الخريطة العالمية».

وقال: «إنّنا نهنئ دولتنا، قيادةً وشعباً، والعالمين العربي والإسلامي بالنجاح التاريخي للمسبار الأول عربياً والمصنوع بأيادٍ إماراتية».