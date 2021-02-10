حمدان بن زايد يستقبل ضاحي خلفان

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في أبوظبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

وتم خلال اللقاء، تبادل عددٍ من المواضيع والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، في ظل الإنجازات التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حمدان بن زايد في حديث مع ضاحي خلفان

حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية، وعدد من المسؤولين.