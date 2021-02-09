وزيرة خارجية إسبانيا تزور المدرسة الإسبانية

أبوظبي (وام)

زارت معالي أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا مقر المدرسة الإسبانية في أبوظبي -أول مدرسة إسبانية في المنطقة- يرافقها ألفاريز بارثي د. أنطونيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة.

وأعربت معاليها عن سعادتها بزيارة المدرسة الإسبانية في أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتم افتتاحها في سبتمبر 2020 لجميع فئات الطلبة من مختلف الجنسيات بدعم من وزارة شؤون الرئاسة، وذلك تجسيداً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأكدت معالي وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية على تميز العلاقات الثنائية بين بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، مشيرةً إلى أن احتضان أبوظبي لأول مدرسة إسبانية في المنطقة يترجم خصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

أرانشا غونزاليس خلال لقائها نورة السويدي (وام)

والتقت معاليها خلال الزيارة سعاد محمد السويدي وأمل عبدالقادر العفيفي والدكتور لؤي جارود أعضاء مجلس إدارة المدرسة، والدكتور لورانت بوناردي مدير المدرسة.

وتجولت معاليها في أروقة المدرسة، وحضرت جانباً من الحصص الدراسية عبر تقنية الاتصال المرئي، واطلعت على المرافق التعليمية المتطورة والمختبرات والفصول الدراسية وصالات الأنشطة التربوية وغيرها، كما أجرت لقاءات عبر تقنية الاتصال المرئي زووم مع الكادرين الإداري والتدريسي.

وتعتبر المدرسة الإسبانية في أبوظبي أول مدرسة تدرس المنهاج الإسباني في منطقة الخليج العربي وتستقبل الطلبة من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي خلال السنوات القادمة.

ومن ناحية أخرى، استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، معالي أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، بمقر الاتحاد النسائي العام، بحضور سفير مملكة إسبانيا بالدولة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ومملكة إسبانيا، بما يخدم ملف دعم وتمكين المرأة.

واطلعت وزيرة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون خلال الزيارة، على دور الاتحاد النسائي العام وأهم إنجازاته في ملف دعم وتمكين المرأة.

ومن جانبها، أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودورها الكبير في تعزيز تواجد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مصاف دول العالم في ملف دعم وتمكين المرأة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.