نهيان بن مبارك وسفير أوزبكستان يبحثان تعزيز «الأخوة الإنسانية»

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، بختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة. ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء، بسفير أوزبكستان، وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وبلاده، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في القطاعات كافة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية.

وناقش معاليه وسفير أوزبكستان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب تعزيز التعاون في نشر قيم التسامح والسلام، وتقبل الآخر ومبادئ الأخوة الإنسانية لخير البشرية جمعاء. وقال معاليه: إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية، ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش والمحبة بين بني البشر، بالتعاون مع جميع دول العالم بما يعود بالخير والنماء على الإنسانية جمعاء. وأضاف معاليه، أن العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان تزداد رسوخاً وتطوراً، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو مزيد من الازدهار والتقدم.

من جانبه، أكد السفير بختيار إبراهيموف حرص أوزبكستان على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، لا سيما في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية، مشيداً بدور الإمارات وجهودها الرائدة عالمياً في تعزيز الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.