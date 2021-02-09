ميثاء الشامسي تستقبل السفير التونسي

أبوظبي (وام)

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، في إطار توثيق العلاقات بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالسفير التونسي، وتمنت له كل التوفيق في مهام عمله في الدولة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين وسبل دعمها، من خلال تبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال المرأة ورعاية الأسرة.