«الأرصاد»: طقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الطقس اليوم الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح «الخميس»، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. حركة الرياح شمالية غربية /‏ 10 - 20 كم/‏س، تصل إلى 30 كم/‏س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند 02:02 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 06:06، وفي بحر عمان يكون خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 08:12 والمد الثاني عند الساعة 21:57 والجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثاني عند الساعة 03:53.