البحوث الفضائية الهندية: متفائلون بـ«مسبار الأمل»

أبوظبي (وام)

أكد أحد كبار العلماء في منظمة البحوث الفضائية الهندية أن اقتراب «مسبار الأمل» من مدار المريخ يمثل فرصة رائعة لنجاح سائر مراحل المهمة.

وقال ر. أوماماهيسواران السكرتير العلمي في المنظمة الهندية: «نحن متفائلون بشأن مهمة (مسبار الأمل)، وكانت الهند الدولة الأولى في آسيا والرابعة عالمياً التي تنضم إلى الدول التي أرسلت مهمات لاستكشاف الكوكب الأحمر إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا.

وتعتبر الهند الدولة الأولى في العالم التي نجحت في الوصول إلى الكوكب الأحمر من المحاولة الأولى في عام 2014.. وإذا نجحت مهمة (مسبار الأمل) في الوصول إلى المريخ، ستصبح دولة الإمارات العضو الخامس في هذا النادي.

وأوضح العالم الهندي أنه يمكن تعزيز الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء عبر عقد شراكات واتفاقيات تعاون، مشيراً إلى أن نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ سيتعزز من الفريق الدولي المسؤول عن تنسيق مهام مستقبلية إلى الكوكب الأحمر».